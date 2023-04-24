Три тысячи велопарковок нового типа установят в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты оборудуют три тысячи велопарковок нового типа в Москве. Они будут рассчитаны на шесть тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, велопарковки появится во всех округах Москвы, в том числе в ТиНАО. Ликсутов отметил, что развитие велопроката поддерживает Сергей Собянин, в связи с чем подобная сеть с каждым годом только расширяется.

"Чтобы жителям было безопаснее и комфортнее пользоваться велосипедами и самокатами, мы установим три тысячи велопарковок нового типа со специальной накладкой от царапин, которые вмещают два велосипеда или четыре самоката: всего это места для шести тысяч велосипедов или 12 тысяч самокатов", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Парковки для подобного транспорта в новом дизайне появятся рядом со станциями метро, МЦК и МЦД. Также их оборудуют недалеко от причалов для удобства горожан. Так, новые парковки уже создали в дополнение существующим в районе станций метро "Сокольники", "Парк Культуры", "Проспект Мира" и "ВДНХ". Жители столицы смогут оставить на них 88 велосипедов и 176 самокатов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в парках Москвы откроются свыше 50 точек проката летнего спортинвентаря. Жители и гости столицы смогут взять в аренду велосипеды, самокаты, скейтборды и многое другое.