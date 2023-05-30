Самокатные школы откроются на площадках "Московских сезонов" 1 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Самокатные школы заработают на 17 площадках "Московских сезонов" уже 1 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетить скейт-парки смогут все те, кто любит кататься на самокатах или хочет улучшить свое умение.

"С 1 июня на 17 локациях будут работать самокатные школы, где желающие смогут пройти обучение и развить свои навыки, позаниматься с опытными тренерами и узнать секреты известных райдеров", – говорится в сообщении.

Тренерский состав на площадках "Московских сезонов" начнет курировать участников всех уровней и возрастов. Во время занятия педагоги будут подстраховывать спортсменов, следить за выполнением трюков и пошагово разбирать ошибки.

Так, самокатные школы будут работать с 11:30 до 13:30 в понедельник, среду и пятницу по адресам:

улица Профсоюзная, владение 41;

улица Матвеевская, владение 2;

улица Уральская, владение 16;

сквер у Гольяновского пруда;

улица Святоозерская, владение 1;

улица Ключевая, владение 22;

сквер по улице Хачатуряна;

улица Вешняковская, владение 16, парк "Радуга";

улица Соколово-Мещерская, владение 23.

Кроме того, самокатные школы в это же время будут работать и по вторникам, четвергам и субботам на улице Перерва, владении 52; 16-м микрорайоне Зеленограда, бульварной зоне; на проезде Нансена, владении 2, корпусе 1, и других.

Ранее стало известно, что свыше 550 велопарковок появилось рядом с популярными местами в Москве. Так, их установили рядом со станциями метро "Сокольники", "ВДНХ", "Проспект Мира", "Парк Культуры", "Киевская" и "Савеловская". На новых велопарковках можно оставить свыше 1,3 тысячи велосипедов или 2,7 тысячи самокатов.