Специальные условия аренды велосипедов предоставят участникам Московского велофестиваля

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Оператор столичного велопроката "Велобайк" предоставит специальные тарифы для участников Московского весеннего велофестиваля 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"Даже если у вас нет своего велосипеда, его можно взять в прокате и стать участником фестиваля. Традиционно в этот день "Велобайк" устанавливает специальные тарифы, чтобы к нашему празднику могли присоединиться все желающие", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, для тех, кто уже оформил тарифы "Сутки", "Месяц" или "Сезон 60", время бесплатного проката составит до 3 часов. Остальные могут оформить тариф "Сутки. Велофест", по которому первые 180 минут будут стоить 5 рублей. Стоимость времени проката сверх тарифа составит 1 рубль за минуту.

Отмечается, что специальные условия распространяются только на станционные велосипеды и не касаются электровелосипедов. Воспользоваться особыми тарифами можно будет в воскресенье с 10:00 до 18:00.

Ранее в Москве ограниченным тиражом выпустили тематические "Тройки", посвященные Весеннему велофестивалю. Приобрести их можно в кассах Большой кольцевой линии метро.

