Движение ограничат в центре Москвы в выходные из-за марафона и велогонки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно ограничат на набережных и улицах в центре Москвы 20 и 21 мая из-за проведения "Зеленого марафона", велогонки "Садовое кольцо" и Московского велофестиваля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 20 мая, с 05:00 будут поочередно перекрывать движение на Большом Москворецком мосту, Васильевском Спуске, на улицах Ильинке и Варварке, а также на Новой и Старой площадях. С 07:50 для проезда не будут доступны Софийская, Раушская, Космодамианская, Устьинская, Котельническая, Гончарная, Краснохолмская, Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные. Позже закроют Фрунзенскую и Лужнецкую набережные.

С ночи субботы на перечисленных улицах и набережных нельзя будет припарковаться. Кроме того, парковка будет недоступна на отдельных участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

В воскресенье, 21 мая, с 07:00 будет временно полностью перекрыто Садовое кольцо в обоих направлениях. Также в это время перекроют съезд с Полуярославской набережной в сторону Земляного Вала, а с ночи и до 17:00 движение ограничат на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. С 13:00 нельзя будет проехать по Каланчевской набережной.

Ранее сообщалось, что с 15 мая по 21 августа несколько полос будут недоступны для автомобильного движения в районе Звенигородского шоссе из-за строительства объектов метрополитена.

