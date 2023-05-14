Движение ограничат в районе Звенигородского шоссе с 15 мая по 21 августа

Фото: transport.mos.ru

Несколько полос будут недоступны для автомобильного движения в районе Звенигородского шоссе с 15 мая по 21 августа из-за строительства объектов метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"С 15 мая до 21 августа на участках в районе Звенигородского шоссе будут недоступны несколько полос для движения в зависимости от даты в связи с проведением работ по строительству объектов метрополитена в СЗАО", – сказали в департаменте.

Отмечается, что с 15 мая по 5 июня будут перекрыты по одной полосе из четырех в каждом направлении в районе пересечения шоссе с 3-м Силикатным проездом, с 6 по 20 июня закроют движение для транспорта в районе 2-го Силикатного проезда, строения 2, владения 13.

В период с 10 по 20 июня на участке 3-го Силикатного проезда, владение 8а, в сторону шоссе будет закрыта одна полоса. С 21 июня по 5 июля на этом же участке с 1:30 до 5:30 утра закроют по одной полосе в каждую сторону, добавили в пресс-службе.

Также с 11 по 15 августа в период с 1:30 до 5:30 утра перекроют по одной полосе в каждом направлении на участке от улицы Мневники до 3-го Силикатного проезда 9 дома.

В период с 22 августа 2023 года по 31 декабря 2024 года в районе 5 дома улицы Мневники закроют до четырех полос, транспорт продолжит движение после переразметки на проезжей части.

С 16 по 21 августа на этом же участке с 1:30 до 5:30 утра будет перекрыта одна полоса и перенесена остановка общественного транспорта, резюмировали представители департамента.

Ранее сообщалось, что на подъездной дороге к аэропорту Домодедово перекроют движение транспорта с 15 мая этого года. Это связано с проведением работ по замене монолитного пролетного строения путепровода на балочное, которое предоставит возможность не закрывать сооружение. Ремонт панируется завершить к третьему кварталу 2024 года.



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