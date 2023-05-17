Расписание поездов на Савеловском направлении МЖД изменится с 20 по 22 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Савеловском направлении МЖД изменится расписание поездов с 20 по 22 мая из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово". Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ведомстве добавили, что изменения в расписании будут действовать и с 27 на 28 мая, а также 28 на 29 мая.

С 17:00 до 23:00 интервалы между поездами увеличатся до 40 минут, после 23:00 – до 1 часа. Еще часть электричек отменят, а у некоторых изменятся остановки на участке от стации Дергунино до станции Лобня.

Изменения в расписании коснутся некоторых аэроэкспрессов, следующих в Шереметьево. Для поездок в аэропорт в ведомстве советуют использовать автобусы, следующие от станции метро "Ховрино".

В период с 20 на 21 мая железнодорожный путь, по которому следуют поезда в сторону Москвы, будет закрыт, а с 21 на 22 мая будет перекрыт путь на участке от станции Марк до Бескудниково для поездов, следующих из Москвы, указано в сообщении.

"В это время поезда будут следовать по очереди по одному пути. Работы пройдут в ночные часы в выходные дни, во время наименьшего пассажиропотока", – отметили в Дептрансе.

Пассажирам следует сверяться с изменениями в расписании в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте перевозчика. Дептранс призвал граждан заранее планировать поездки.

Ранее сообщалось, что график движения поездов будет изменен на Киевском направлении МЖД с 20 мая по 3 июня из-за работ по развитию инфраструктуры будущего МЦД-4. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, у других сократится количество остановок на маршруте.

