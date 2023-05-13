Движение перекроют на подъездной дороге к аэропорту Домодедово с 15 мая

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На подъездной дороге к аэропорту Домодедово перекроют движение транспорта с 15 мая этого года. Причиной является проведение капитального ремонта путепровода, сообщает пресс-служба государственной компании "Автодор".

"Такая необходимость связана с конструктивными особенностями путепровода, не позволяющими выполнить работы при частичном закрытии проезжей части. Пролетное строение и опоры сооружения не подлежат восстановлению и требуют замены", – подчеркнула компания.

Согласно информации, будет заменено монолитное пролетное строение путепровода на балочное, которое предоставит возможность не закрывать сооружение. Кроме того, специалисты заменят опоры путепровода, укрепят конуса, устройство системы водоотведения, а также смонтируют перильное и барьерное ограждение.

Компания уточнила, что завершить ремонт могут к третьему кварталу 2024 года.

"Автомобилистов попросили быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков. «Приносим извинения за временные неудобства", – добавляется в сообщении.

Ранее говорилось, что расписание движения поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 13 и 14 мая. Дептранс объяснил, что в это время будут модернизировать инфраструктуру на станции Крюково (Зеленоград) для подготовки к запуску третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

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