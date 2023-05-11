Движение поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в ночь на 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 03:00 13 мая до 15:00 14 мая на Курском и Рижском направлениях второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) изменится движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На Курском направлении большая часть составов проследует от и до станций Царицыно и Перерва вместо Курского вокзала, часть поездов выведут из расписания.

"Интервалы движения поездов увеличат: на участке от Подольска до Царицына – до 20 минут, от Царицына до Курского вокзала – до 1,5 часа", – говорится в сообщении.

На Рижском направлении некоторые поезда проследуют от и до станции Стрешнево и Курского вокзала, еще часть поездов не будут перевозить пассажиров. Поезда будут ходить с интервалом в 30 минут.

"В период окон будет закрыт путь "на Москву" от Курского вокзала до станции Перерва. Здесь будут проводить капитальный ремонт путевой инфраструктуры", – сообщили в ведомстве.

На время ограничений пассажирам рекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами подземного и наземного транспорта.

Ознакомиться с актуальным расписанием поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на сайте ЦППК.

До этого москвичей предупредили об изменениях в движении поездов на Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 11 по 29 мая. Часть поездов проследуют с измененными остановками, еще некоторые поезда выведут из расписания.

