Расписание движения поездов на Ленинградском направлении изменится с 11 по 29 мая

Фото: Москва 24/Мартын Малкин

На Ленинградском направлении Московской железной дороги (МЖД) с 11 по 29 мая изменится расписание поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 10:30 до 15:00 в будни не будет движения поездов на участке Крюково – Ленинградский вокзал", – говорится в сообщении.

В часы пик интервалы движения поездов будут увеличены до 20 минут, после 22:00 – до 40 минут. Некоторые поезда проследуют от и до Сходни, другие будут выведены из расписания. У части поездов изменится набор остановок.

В Дептрансе пояснили, что подобные изменения вызваны работами по модернизации инфраструктуры на станции Крюково для запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), а также организацией капитального ремонта пути в дальнем пригороде.

Ознакомиться с актуальным графиком движения поездов можно на сайте магистрали.

Ранее москвичей предупредили об изменении столичных маршрутов 13 мая из-за проведения мотофестиваля. Они коснутся ряда автобусов и будут действовать с 11:30 до завершения мероприятия.

