Маршруты общественного транспорта изменятся в центре Москвы 13 мая из-за мотофестиваля

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Маршруты общественного транспорта изменятся в центре столицы 13 мая из-за мотофестиваля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Уточняется, что изменения будут действовать с 11:00 до конца мероприятия.

В ведомстве отметили, что маршруты 024 и с920 перестанут курсировать в центре столицы. При этом маршруты м2, м3 и м9 продолжат работу только на двух участках.

Автобус м2 будет следовать от станции метро "Парк Победы" до "Лубянки", а также от станции "Проспект Мира" до метро "Владыкино". Маршрут м3 будет работать на участках от Серебряного бора до станции метро "Краснопресненская" и от метро "Красные Ворота" до проспекта Буденного. Общественный транспорт, выполняющий путь по маршруту м9, будет двигаться от Рижского вокзала до станции метро "Проспект Мира", а также от метро "Лубянка" до ЗИЛ.

телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"



Кроме того, будут укорочены или изменены маршруты трамваев под номерами "А", 3, 39, "Б", а также пути следования автобусов м6, м40, 220, 239, 379, 447, 913, 40, 78, дп91, с344, с369, с511, с543, с633, с755, с910 и с932.

Мотопарад в честь открытия мотосезона в Москве пройдет на Садовом кольце 13 мая. Как рассказали в ЦОДД, колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до парка "Музеон", где приготовлена уникальная программа.

Отмечается, что в этот день в "Музеоне" пройдут выступления байкеров, мотоциклисты покажут различные трюки, с концертом выступят музыканты, а также состоится розыгрыш мотоцикла среди посетителей.

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