Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о работе столичных отрядов спасателей на мотоциклах.

"В пожарно-спасательном гарнизоне столицы работают 11 расчетов на 22 мотоциклах. Это 160 специалистов, которые с мая по октябрь ежедневно патрулируют город", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что спасательные отряды на мотоциклах устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий, помогают пострадавшим, а также ищут потерявшихся в лесу и участвуют в тушении пожаров.



Он уточнил, что спасатели проходят дополнительные тренировки перед каждым мотосезоном, где совершенствуют свои навыки.



Собянин рассказал, что мобильность и маневренность мотоциклов помогает приезжать на места происшествий первыми, что позволяет спасателям вовремя оказывать необходимую помощь.

Так, за прошлый год столичные отряды спасателей на мотоциклах совершили более 2 тысяч выездов.



"Специальное аварийно-спасательное формирование круглосуточно дежурит на МКАД и соседних магистралях. В его распоряжении 8 автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП", – заключил мэр Москвы.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщил, что спасатели усилили режим патрулирования городских рек и водоемов в связи с установлением в столице положительной температуры.

В мероприятиях задействованы свыше 20 судов на воздушной подушке. Подобный транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.



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