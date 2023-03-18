Спасатели усилили контроль безопасности на реках и водоемах Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Спасатели усилили режим патрулирования городских рек и водоемов в связи с установлением в столице положительной температуры. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты регулярно контролируют обстановку в районах рек и водоемов. Лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную угрозу. Бирюков попросил жителей столицы быть аккуратнее, не выходить на лед и внимательно следить за детьми и домашними животными.

Заммэра поделился, что в мероприятиях задействованы свыше 20 судов на воздушной подушке. Подобный транспорт может передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час.

"Регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели проводят профилактические мероприятия, в частности, беседуют с отдыхающими у рек и водоемов, выявляют детей без сопровождения взрослых", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Он добавил, что на данный момент в Москве работают 25 поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Там свою деятельность осуществляют более 500 специалистов.

Между тем в Москве наступила метеорологическая весна. В городе накопилось сильное положительное отклонение температуры, которое сможет аннулировать отрицательные среднесуточные температуры этой субботы.

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