Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Снег в Москве, предварительно, может полностью растаять с 5 по 10 апреля. Об этом "Известиям" рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Он отметил, что по климатическим срокам в среднем снег в столице исчезает с 10 по 12 апреля. По словам синоптика, в настоящее время высота покрова оказалась выше обычного, однако температура превышает норму.

"Можно рассчитывать, что в период с 5 по 10 апреля снежный покров, высота которого сейчас достигает 37 сантиметров, полностью сойдет на нет. Это связано с тем, что в ближайшие 10 дней температура воздуха, за редким исключением, будет превышать климатическую норму на 2–4 градуса", – сообщил он.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что в выходные дни, 18 и 19 марта, в городе прогнозируется комфортная погода с температурой выше 0 градусов.

"В выходные погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. При переменной облачности осадков у нас не ожидается. Ночи будут морозными, мы ждем, что в ночь на субботу минимальная температура будет минус 6 – минус 8, дневная температура – от 0 до 2 градусов", – цитирует ее РИА Новости.

Метеоролог указала, что ветер ожидается слабый. В понедельник, 20 марта, ночь окажется морозной, днем столбики термометров покажут от 3 до 5 градусов.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале назвал 15 марта самым теплым днем с начала 2023 года. Температура составила плюс 6,4 градуса.

"Это самый высокий показатель с начала года", – рассказал он.

Синоптик напомнил, что 2 января столбики термометров фиксировали плюс 6,2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам "красивую" погоду с солнцем 18 и 19 марта. По прогнозу синоптика, атмосферное давление будет на 15–20 миллиметров ртутного столба выше нормы.

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