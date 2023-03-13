14:46Общество
Синоптик предупредила о похолодании в Москве в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На неделе с 13 марта в столице ожидается потепление до 5 градусов, однако к выходным в городе снова похолодает. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
"Ночь на вторник, 14 марта, будет самой холодной на этой неделе. Минимальная температура в Москве составит -4...-6 градусов. Местами возможен снег от небольшого до умеренного", – отметила она.
В среду, 15 марта, погода будет облачная с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы столбики термометров покажут 0...2 градуса. Днем ожидается 3...5, продолжает Позднякова. По ее словам, в четверг и пятницу установится похожая погода.
"Дневная температура 16 марта поднимается до 3…5. Практически такой же она будет и 17 марта", – говорит метеоролог.
"Выходные окажутся прохладнее, чем мы бы этого хотели. Но есть надежда, что на следующей неделе температура вернется к более комфортным значениям. Она может быть слабоотрицательной или около нуля в ночные часы и положительной – днем. То есть можно сказать, что признаки метеорологической весны у нас уже налицо", – заключила синоптик.
Ранее москвичам рассказали, когда в городе начнется интенсивное снеготаяние. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, этого следует ожидать не ранее 15 марта. Он пояснил, что атмосферное давление во второй половине недели превысит норму, а воздух станет активнее прогреваться в дневные часы.
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