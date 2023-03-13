Синоптик предупредила о похолодании в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На неделе с 13 марта в столице ожидается потепление до 5 градусов, однако к выходным в городе снова похолодает. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Ночь на вторник, 14 марта, будет самой холодной на этой неделе. Минимальная температура в Москве составит -4...-6 градусов. Местами возможен снег от небольшого до умеренного", – отметила она.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Днем 14 марта местами пройдут осадки, температура воздуха станет положительной. В Москве ожидается 2…4 градуса, южный ветер.

В среду, 15 марта, погода будет облачная с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы столбики термометров покажут 0...2 градуса. Днем ожидается 3...5, продолжает Позднякова. По ее словам, в четверг и пятницу установится похожая погода.

"Дневная температура 16 марта поднимается до 3…5. Практически такой же она будет и 17 марта", – говорит метеоролог.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В субботу, 18 марта, немного похолодает. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. Ночная температура составит 0...-5, днем столбики термометров покажут -2…3. То есть субботние сутки будут чуть прохладнее, чем рабочие дни.

"Выходные окажутся прохладнее, чем мы бы этого хотели. Но есть надежда, что на следующей неделе температура вернется к более комфортным значениям. Она может быть слабоотрицательной или около нуля в ночные часы и положительной – днем. То есть можно сказать, что признаки метеорологической весны у нас уже налицо", – заключила синоптик.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе начнется интенсивное снеготаяние. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Александра Синенкова, этого следует ожидать не ранее 15 марта. Он пояснил, что атмосферное давление во второй половине недели превысит норму, а воздух станет активнее прогреваться в дневные часы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!