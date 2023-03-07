Солнце светило в Москве зимой около 83 часов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Этой зимой солнце светило в Москве около 83 часов, 67% от нормы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

Синоптик отметила, что меньше всего солнечного света было в декабре и январе – 22 и 21 час соответственно. При этом в феврале солнце радовало москвичей чаще. В этом месяце оно светило около 40 часов.

"Зима в этом году солнца не добрала. При зимней норме 123 часа солнечного света жители столицы получили всего 83 часа, 67% нормы. Так что можно говорить, что москвичи солнца недополучили", – отметила Позднякова.

Подобный дефицит был в столице в 2019–2020 годах. Тогда солнце светило 72 часа, 59% от нормы.

Между тем глава прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов рассказал, что в Международный женский день в городе прогнозируется резкий скачок температуры. Утром в Москве ожидается мороз до 10–12 градусов. После обеда жителям столицы пообещали снег с южным ветром.

Синоптики спрогнозировали отрицательные температуры в Москве на этой неделе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!