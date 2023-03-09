Астрономы предупредили о магнитных бурях в конце марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Магнитные бури могут настигнуть Землю 26 и 30 марта. Об этом говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

По словам астрономов, бури ожидаются из категории G1 (слабые возмущения). Также они предупредили о буре в начале 2 апреля.

Согласно информации ученых, в некоторые дни в конце текущего месяца и начале апреля магнитосфера окажется возбужденной.

27 февраля в атмосфере Земли произошла магнитная буря. Она наступила поздним вечером.

Эксперты объяснили, что мощная вспышка произошла на Солнце в ночь на 18 февраля. После того как облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли, они могут вызвать магнитные бури средней силы.

Ранее 9 января на Солнце была зафиксирована сильная вспышка. Начало яркой вспышки класса X1.9 ученые зафиксировали в 21:37, в 21:50 она достигла пика, в 21:57 завершилась.

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