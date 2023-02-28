Ученый объяснил появление северного сияния в Подмосковье

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Северное сияние, которое могли наблюдать жители Подмосковья, Костромы, Санкт-Петербурга и Ярославской области в ночь на 28 февраля, связано с событиями на Солнце, рассказал "Ленте.ру" главный научный сотрудник Института земного магнетизма РАН, доктор физико-математических наук Борис Филиппов.

Ученый объяснил, что на Солнце произошли выбросы коронального вещества, которое в виде облака плазмы с магнитным полем достигло Земли и вызвало колебания геомагнитного поля.

По словам специалиста, полярное сияние было замечено даже в тех широтах, где его обычно не бывает, так как событие на Солнце оказалось довольно крупным.

"Оно ударило по Земле "прямо в лоб", и геомагнитная буря была достаточно сильной. На текущий момент буря уже закончилась, однако новые всплески еще возможны", – сказал Филиппов.

Он рассказал, что бытует мнение, согласно которому у людей, страдающих какими-то заболеваниями, во время магнитной бури ухудшается состояние, поэтому им нужно беречься и принимать лекарства. Он также обратил внимание на то, что магнитная буря ощущается не только в тех регионах, где наблюдается северное сияние.

В декабре прошлого года жители столичного региона также могли наблюдать северное сияние. Его спровоцировали магнитные бури, наблюдавшиеся на Земле.

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