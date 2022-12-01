Жители Подмосковья могли наблюдать северное сияние минувшей ночью

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что жители столичного региона могли наблюдать северное сияние минувшей ночью. Об этом синоптик рассказал в своем телеграм-канале.

"Магнитные бури, наблюдавшиеся на Земле минувшей ночью, около полуночи, спровоцировали появление северного сияния. Причем его удалось увидеть даже жителям Дмитровского района Московской области", – говорится в его публикации.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов в Московском регионе. По его словам, с понедельника, 5 декабря, в столичном регионе днем ожидаются морозы до -11 градусов.

Эксперт отметил, что похолодание связано с ростом влияния антициклона. В связи с этим в начале следующей недели ожидается очередной скачок атмосферного давления, добавил он.

По данным Гидрометцентра РФ, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидается 6–8 градусов мороза. В выходные – 4–9 градусов мороза.

Синоптики предупредили о понижении температуры в столичном регионе в декабре

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