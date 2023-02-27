Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде, которая ожидается в Москве к Международному женскому дню 8 марта, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам специалиста, в начале марта в столице может потеплеть до плюс 2 градусов. За этим потеплением последует похолодание из-за тыловой части циклона.

"Это похолодание придет где-то с 6 по 8 марта. Поэтому Международный женский день жители Ярославской, Московской, Тверской областей и Владимирской будут встречать морозной погодой", – заявил Варакин.

Эксперт Росгидромета добавил, что в ночные часы возможна температура на уровне минус 13 – минус 15 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что март 2023 года может оказаться достаточно холодным. Теплой погоды, по мнению эксперта, не приходится ожидать до середины месяца.

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