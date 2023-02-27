Синоптики предупредили о зимней погоде в Москве в начале марта

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что март 2023 года может подтвердить статистику, согласно которой этот весенний месяц по погоде является больше зимним. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам эксперта, в среду, 1 марта, можно ожидать температуру воздуха на уровне минус 1 – минус 3 градуса в дневные часы. Ночью возможно похолодание до минус 8 градусов.

"С четверга, 2 марта, до воскресенья, 5 марта, ждем оттепель, но в лучшем случае до 1 градуса. Будет приниматься снег, ветер довольно сильный, с порывами до 17 метров в секунду", – объяснила Позднякова.

Специалист отметила, что теплая погода не установится примерно до середины марта. Таким образом, реальная погода в начале месяца будет отставать от принятой климатической нормы.

Ранее Татьяна Позднякова сообщила, что снежный покров в Москве может растаять примерно в середине апреля. Этот показатель считается усредненным в контексте климатических значений.

Оттепель вернется в столицу во второй половине недели

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