Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В первый день весны температура воздуха в столице будет минусовой, но уже с 2 марта в городе потеплеет. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По прогнозам синоптика, 28 февраля, столбики термометров покажут -1...-3 градуса. В первый день весны температура также будет минусовой. "В ночь на 1 марта ожидается -6…-8, в дневные часы будет -3…-5 градусов", – уточнил метеоролог.

Однако в последующие дни в столицу придет потепление и дневные температуры будут около нуля, говорит Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета 2–3 марта будет очередной циклон, который даст потепление, но погода ожидается облачная, небольшие осадки. В ночь с 1 на 2 марта прогнозируется -5...-10, днем в четверг, 2 марта, будет от -2 до 3. В ночь на пятницу ожидается от -4 до 1, в дневные часы будет от -1 до 3 градусов.

"В выходные ночные температуры составят -1...-6, дневные будут около нуля. В субботу предварительно ожидается -2...3 градуса. В воскресенье будет -3...2 градуса", – заключил эксперт.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе растает снежный покров. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, обычно это случается не раньше середины апреля. Не исключено, что так произойдет и в 2023 году, добавила она.



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