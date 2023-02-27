12:37Общество
Синоптик рассказал о погоде в Москве в первую неделю марта
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В первый день весны температура воздуха в столице будет минусовой, но уже с 2 марта в городе потеплеет. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По прогнозам синоптика, 28 февраля, столбики термометров покажут -1...-3 градуса. В первый день весны температура также будет минусовой. "В ночь на 1 марта ожидается -6…-8, в дневные часы будет -3…-5 градусов", – уточнил метеоролог.
Однако в последующие дни в столицу придет потепление и дневные температуры будут около нуля, говорит Цыганков.
"В выходные ночные температуры составят -1...-6, дневные будут около нуля. В субботу предварительно ожидается -2...3 градуса. В воскресенье будет -3...2 градуса", – заключил эксперт.
Ранее москвичам рассказали, когда в городе растает снежный покров. По словам ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, обычно это случается не раньше середины апреля. Не исключено, что так произойдет и в 2023 году, добавила она.
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