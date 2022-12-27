Почему ученые ждут повсеместной экстремальной погоды в 2023 году

Ученые считают, что в 2023 году глобальное потепление создаст почву для повсеместной экстремальной погоды. Последствия для климата Земли могут стать катастрофическими. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Когда пару веков назад перуанские моряки открыли теплое тихоокеанское течение, они назвали его "Эль-Ниньо", что переводится как "мальчик", "малыш". Дело в том, что наиболее заметным оно становится в дни католического Рождества. При этом "малышом" в Перу традиционно называют младенца Христа.

Позже ученые установили, что "Эль-Ниньо" смещает теплые поверхностные воды к востоку. Кроме того, у этого явления есть противоположная фаза. Она получила название "Ла-Нинья" – то есть "девочка", "малышка". Иногда эти периоды называют теплой и прохладной фазой Южной осцилляции. Они сменяют друг друга раз в 3–8 лет, влияя на климат всей планеты.

По данным NASA, ушедший, 2022 год стал одним из самых жарких за всю историю Земли, что само по себе неприятно. Но еще больше беспокойства добавляет факт, что в это время в Тихом океане главенствовала "Ла-Нинья" – то есть продолжалась прохладная фаза. Она помогает сдерживать глобальные температуры, так что, несмотря на недавние повсеместные волны жары, лесные пожары и засухи, человечество избежало самого худшего.

Но у всех явлений есть свои границы. Поэтому считается, что 2023-й пройдет под предводительством "Эль-Ниньо", а значит – будет очень тепло. Экваториальная часть Тихого океана снова начнет нагреваться, и это сделает следующий год еще более жарким, чем предыдущий.



Фото: depositphotos/Denis Burdin

Климатологи пришли к выводу, что глобальное потепление станет по-настоящему опасным, когда средняя температура на Земле увеличится на 1,5°C по сравнению со средним показателем за 1850–1900 годы. В 2019-м эта цифра достигла тревожных 1,36°C, но именно тогда началась прохладная фаза "Ла-Нинья". Так что уже через два года градус напряжения во всех смыслах спал, опустившись до отметки 1,2°C.

Теперь же на смену "малышке" должен прийти "малыш", и ничем хорошим на планете это не закончится. Есть вероятность, что мы впервые прикоснемся к отметке в 1,5°C.

Но не стоит думать, что эти полтора градуса можно просто прибавить к обычным значениям. На самом деле речь идет о средней температуре на Земле, и тут стоит разобраться подробнее. Дело в том, что глобальное потепление вызывает таяние крупнейших ледников. Огромные массы отколовшегося льда и талой воды попадают в мировой океан и, как ни странно, вызывают похолодание в довольно обширных регионах. В результате локальное понижение температуры тянет статистику вниз, маскируя общий нагрев планеты.

Если представить, что все ледники Земли растаяли и сдерживать потепление больше нечему, эти полтора градуса можно смело увеличить в несколько раз. Там, где летние значения достигали комфортных +25°C, термометры могут показать все +35°C. В регионах с сорокоградусной жарой она усилится до пятидесятиградусного зноя.



Теплая фаза Южной осцилляции не просто принесет жару. Локальный нагрев атмосферы заставит воздушные массы перемещаться с большей скоростью и в увеличенном объеме. Это означает появление ураганов в тех местах, где их никогда не было.

Мало того, усиленный перенос теплых масс приведет к повышенной конденсации влаги. Проще говоря, туч станет во много раз больше. Вместе с ними придут многодневные тропические ливни, обильные снегопады и прочие катаклизмы.

К счастью, существуют факторы, способные хоть как-то разрядить нагнетающуюся тревогу. Например, самая высокая температура на Земле за всю историю наблюдений зафиксирована в калифорнийской Долине Смерти – так называют одну из долин пустыни Мохаве в США. Здесь термометры показали +56,7°C, но произошло это в 1913 году.

Несмотря на то что глобальное потепление оказывает наибольшее влияние именно на юго-запад Штатов, за прошедшее столетие этот рекорд так и не был побит. Значит, надежда на то, что все обойдется, все-таки есть.

Хотя...

