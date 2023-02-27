Городские службы Москвы продолжают снегоуборочные работы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские коммунальщики продолжают работы по уборке снега на улицах, во дворах и на парковках. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в понедельник, 27 февраля, в течение всего дня в отдельных районах Москвы ожидается небольшой снег.

"Городские службы продолжают работы по уборке от снега улиц, тротуаров, дворовых территорий, парковок и общественных пространств. <...> В ликвидации последствий непогоды задействовано необходимое количество роторной и другой техники, средств малой механизации", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что службы продолжают чистку снега и наледи на крышах и фасадах жилых домов, а также очистку воронок водостоков, водоприемных колодцев и водосборных желобов. Зачистке лотковой зоны уделяют особое внимание.

Уточняется, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов призвали быть внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

Ранее сообщалось, что 27 февраля в столичном регионе ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза.

Западные и северо-западные ветра будут дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.



"Атмосфера": 5 градусов мороза ожидается в столице вечером 27 февраля

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