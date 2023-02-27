Москвичей предупредили об облачной погоде с небольшим снегом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 27 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов мороза, в области – от 0 до 5 градусов мороза.

Западные и северо-западные ветра будут дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Городские службы Москвы продолжают круглосуточную ликвидацию последствий снегопада. В уборке улиц принимают участие сотни коммунальщиков. Они очищают тротуары, дворы и общественные пространства.

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