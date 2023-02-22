Синоптик рассказал о погоде в Москве в марте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весеннее тепло придет в Москву и другие регионы Центральной России не раньше конца марта, первый месяц весны ознаменуется суровой и неустойчивой погодой, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Март грядет достаточно суровый. Он подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега", – сказал он.

По словам Тишковца, появление пушистых почек вербы, которое в народе считается приметой прихода весны, не стоит воспринимать как однозначный признак устойчивого потепления. Он отметил, что набухание почек у ивы остролистной нередко происходит и зимой на фоне кратковременной оттепели. Так, например, теплой зимой 2020 года верба набухла уже к 20-м числам февраля. Тем не менее после этого морозы вернулись.

Тишковец отметил, что в марте москвичам не стоит надеяться на теплую погоду, несмотря на то, что среднемесячная температура может оказаться выше климатической нормы на три – четыре градуса.

"В апреле превышение нормы составит один – два градуса, в мае среднемесячная температура получится близкой к норме, превышение может составить полградуса", – пояснил метеоролог.

В то же время Тишковец призвал не воспринимать такой долгосрочный прогноз как сверхточное предсказание. По его словам, точность прогнозов на сезон составляет от 60% до 70%.

Синоптик отметил, что зима активно сопротивляется. По его прогнозу, самым холодным днем Масленичной недели станет 23 февраля. Температура в этот день окажется ниже климатической нормы на 6–8 градусов.

Тишковец добавил, что до конца рабочей недели в Москве сохранятся морозы до минус 16 градусов, в Подмосковье – до минус 20 градусов. При этом к выходным погода в регионе изменится, – начнется резкое потепление. В Прощеное воскресенье в столице установится околонулевые температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в регионах Центральной России в длинные выходные, 23–26 февраля, морозная зимняя погода сменится легкой оттепелью с "намеком" на весну.

По его словам, 23 февраля Центральная Россия окажется на периферии антициклона, уходящего на юго-восток. Это поспособствует постепенному ослаблению морозов.

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