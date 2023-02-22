Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Морозная зимняя погода сменится легкой оттепелью с "намеком" на весну в регионах Центральной России 23–26 февраля, завил в эфире радио Sputnik ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, 23 февраля Центральная Россия окажется на периферии антициклона, уходящего на юго-восток. Это поспособствует постепенному ослаблению морозов. Тем не менее температура будет ниже климатической нормы на шесть – семь градусов. Атмосферное давление будет также немного превышать норму, из-за чего в регионе установится безветренная погода.

"Погода будет облачная с прояснениями, осадков не ожидается. В ночные часы температура будет колебаться в пределах минус 14–19 градусов, а на севере и востоке Центрального федерального округа она опустится до минус 24 градусов. Днем солнце, пробиваясь сквозь тонкие облака, немного прогреет воздух, и температура окажется в пределах минус 7–12 градусов", – пояснил Леус.

Синоптик отметил, что погода начнет меняться, начиная с 24 февраля. По словам Леуса, в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до минус 13–18 градусов, а днем в регионе пойдет снег под влиянием североатлантического циклона. Также ожидается усиление ветра и высокая облачность.

"Вместе с тем придут и более теплые воздушные массы, температура повысится до минус 1–6 градусов. Атмосферное давление будет падать и окажется на семь – девять единиц ниже положенного", – рассказал Леус.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, температура может подняться до плюс 3 градусов. При этом в Центральной России ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Погода останется облачной.

"Будет намек на весеннюю оттепель, и температура будет колебаться в пределах нулевой отметки – от минус 2 до плюс 3 градусов", – добавил синоптик.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков предупредил жителей столичного региона о морозной погоде 23 февраля. Синоптик отметил, что в этот день будет солнечно, температура воздуха составит минус 10 градусов.

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