Москвичей предупредили о морозной погоде без осадков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 22 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов мороза, в области – от 10 до 15 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что столичные метеорологические службы перешли на новые климатические нормы в связи с изменениями в климате. Он пояснил, что по новым нормам климатическая весна ожидается в Москве примерно 20 марта.

Он также пообещал раннее наступление весны в столице. По словам Леуса, превышение по температурным нормам в марте будет на 1–1,5 градуса.

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