18:31Город
В московских парках распустилась верба
Фото: Агентство "Москва"
На природных территориях Москвы начали распускаться почки вербы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Специалисты ГПБУ "Мосприрода" заметили в парках "Битцевский лес", "Покровское-Стрешнево" и фаунистическом заказнике "Долгие пруды" почки растения.
"Согласно примете, распускающаяся верба означает приближение весны. Верба, или Ива остролистная, включена в надзорный список Красной книги Москвы, где отмечены виды, нуждающиеся в постоянном контроле и наблюдении", – подчеркнула пресс-служба.
Верба является раннецветущим растением и самым ранним медоносом. Эксперты напоминают, что пыльцевые зерна очень легкие, и ветер может без труда переносить их.
"Цветы у вербы, как и у других ветроопыляемых видов, не отличаются особой красотой и привлекательностью. Им не нужно заботиться о привлечении к себе насекомых-опылителей. Поэтому и цветет верба неярко", – добавляется в сообщении.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда в Россию придет весна. Он отметил, что хорошая весенняя погода может наступить не ранее конца первой декады апреля.
Также синоптик прогнозирует в марте превышение нормы на три-четыре градуса. В апреле это превышение нормальных показателей ожидается на уровне одного-двух градусов.
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