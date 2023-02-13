Синоптик сообщил, что весна в Центральной России придет не раньше апреля

Фото: Москва24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik рассказал, какими будут весенние месяцы в 2023 году.

"Начало весеннего сезона будет не столь ранним, как хотелось бы. Март подтвердит статус очень неустойчивого месяца с традиционными возвратами холодов, с усилением морозов, с арктическими вторжениями и зарядами снега", – заявил эксперт.

Тишковец предостерег, что хорошая весенняя погода может наступить не ранее конца первой декады апреля.

Что касается температуры воздуха, то метеоролог ожидает в марте превышения нормы на три-четыре градуса. В апреле это превышение нормальных показателей ожидается на уровне одного-двух градусов. Среднесуточная температура для мая будет примерно равна норме.

По словам синоптика, в весенний период пока не ожидается обильных осадков или существенных отклонений в сторону засухи. Он также предупредил, что предварительные прогнозы обычно оправдываются на 60–70%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании ближе к концу текущей недели. Эксперт сообщил о снижении температуры до уровня минус 6 – минус 11 градусов.



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