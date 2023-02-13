Москвичей предупредили о ветреной и туманной погоде на текущей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"В первой половине недели дискомфорт будет доставлять достаточно плотный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду", – предупредил эксперт.

Погодное явление стихнет во второй половине недели, отмечает Ильин, но погодная ситуация может даже склониться к похолоданию. В целом на неделе ожидается температура воздуха от нуля до минус 5 градусов днем и не ниже минус 10 градусов в ночные часы.

Метеоролог Александр Голубев предупредил о возможности сильного тумана в Москве утром в понедельник, 13 февраля. Кроме того, ожидается переменная облачность и небольшой снегопад. Температура воздуха днем ожидается на уровне от 1 до 2 градусов.

Ранее в центре погоды "Фобос" рассказали, что высота сугробов в Москве на неделе может достигнуть 38 сантиметров. Температура воздуха будет комфортной для середины февраля.

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