Синоптик сообщил об аномальных морозах в южных регионах РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аномально низкие температуры ожидаются на текущей неделе в южных регионах России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом

сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"С 9 по 11 февраля будет значительное отклонение температуры от нормы, на семь-восемь градусов. Речь идет о Калмыкии, Астраханской, Ростовской областях и практически всех северокавказских республиках. В Астраханской области минимальная температура будет минус 16, в Калмыкии она опустится до минус 20 градусов, в Ростовской области – до минус 16, в Ставрополье – до минус 11, в Дагестане – до минус 20", – отметил он.

По словам синоптика, похолодание связано с антициклоном, который установился над центром европейской части страны. Так, по его восточной периферии закачивается холодный полярный воздух, который доходит до юга.

При этом повышение температуры в перечисленных регионах следует ожидать после 11 февраля. К 13 февраля температура будет около нормы, повысившись на 5–8 градусов, заключил метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что потепление придет в Москву в конце недели. Согласно прогнозам, в четверг, 9 февраля, температура воздуха в Москве поднимется до одного градуса тепла.



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