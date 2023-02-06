Россиянам рассказали, почему нельзя легко одеваться в холод

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Холод может вызвать рефлекторный спазм периферических сосудов, который провоцирует прилив крови к внутренним органам, ухудшая кровоснабжение кожи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-терапевта Ольгу Чиркову.

По ее словам, легкая одежда в морозную погоду может поспособствовать ослаблению иммунитета. Из-за этого бактерии и инфекции быстрее попадут в организм человека, предупредила она.

На открытых участках кожи могут появиться очаги обморожения, которые лечить намного сложнее, чем термические. Сильная влага и ветер повышают риски в несколько раз, поэтому метеорологи сообщают об этом.

Например, при -10 градусах с высокой влажностью и скоростью ветра до 5–10 метров в секунду человек будет чувствовать около -18 градусов. Чиркова рекомендовала одеваться многослойно: сначала хлопковую футболку или термобелье, потом шестерной слой, а следом верхнюю одежду из непромокаемого и непродуваемого материала.

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