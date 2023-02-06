Синоптик назвал прошедший январь самым мрачным за последние 55 лет в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В этом году солнце в столице наблюдалось лишь шесть дней в январе. Этот месяц стал самым мрачным за последние 55 лет. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что, по данным обсерватории МГУ, прошедший январь также оказался на последнем месте по количеству ультрафиолетовой энергии.

Вильфанд отметил, что зимой солнечная энергия крайне важна для самочувствия человека, в отличие от лета, когда бывают периоды опасного уровня ультрафиолета.

Ранее синоптик поделился, что уходящий январь в Москве оказался в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы. Он также отметил, что высота снежного покрова в городе была также значительно ниже нормы.

До этого Роман Вильфанд назвал запуск спутника "Электро-Л" знаменательным событием для метеорологии. Он отметил, что подобные спутники контролируют места, где появляется то или иное барическое образование, фронтальный раздел. Кроме того, спутники видят, где возникают лесные пожары и другие инциденты.

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