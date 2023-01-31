Январь 2023 года в Москве оказался на 1,5 градуса теплее нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уходящий январь в Москве оказался в среднем на 1,5 градуса теплее климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По его словам, текущий месяц был очень неоднородным.

"Никогда еще начало года не было таким теплым за всю историю наблюдений, затем резкое похолодание, в рождественские дни было солнечно и морозно. В среднем январь 2023 года в Москве был выше нормы на 1,5 градуса", – рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что высота снежного покрова в городе также значительно ниже нормы. Он уточнил, что сейчас показатель составляет 23–25 сантиметров, в то время как климатическая норма для конца января – 32–33 сантиметра.

Ранее Вильфанд сообщил, что погода в столице в начале февраля будет соответствовать климатическим нормам середины марта. По его словам, в первые дни нового месяца температура воздуха будет отклоняться от нормы на 6–7 градусов. Вильфанд подчеркнул, что погода опережает развитие на 40–45 дней.



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