Москвичам рассказали о погоде в начале февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в столице в начале февраля будет соответствовать климатическим нормам середины марта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, в первые дни нового месяца температура воздуха будет отклоняться от нормы на 6–7 градусов.

"Ночные температуры прогнозируются -1…-3 градуса, дневные – от 0 до -2, а в четверг даже положительные значения – от 0 до 2 градусов", – рассказал синоптик.

Вильфанд уточнил, что такая температура даже выше по климату начала марта. Он подчеркнул, что погода опережает развитие на 40–45 дней.

"Если сравнить климатические характеристики 8 марта, то температура в этот день по климату даже ниже, чем 1 февраля, вот насколько теплым будет начало февраля", – пояснил метеоролог.

Он также отметил, что на этой неделе погода в Москве ожидается мрачной. Синоптик также спрогнозировал небольшой снег в столице.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей о гололедице и сильном ветре 31 января. Синоптики отметили, что Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. При этом в столице атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.



Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице 31 января

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