Москвичей предупредили о снегопадах и сильном ветре на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о предстоящем похолодании и снегопадах в столице. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"В понедельник нас ждет продолжение этой невразумительной и неясной погоды. Будет пасмурно с небольшими морозами", – рассказал специалист.

По словам Шувалова, днем 30 января можно ожидать температуру воздуха на уровне минус 1 градуса. Со вторника, 31 января, в Москве ожидается новый циклон со снегом и сильным ветром, порывы которого будут достигать 14 метров в секунду.

В последние будние дни недели ожидаются снегопады с температурой в пределах минус 3 – минус 1 градуса. К выходным в ночные часы ожидается падение температуры до 12 градусов мороза, днем – до -4 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 31 января и 1 февраля в Москве, для которых характерны исторически низкие температуры, в 2023 году станут самыми теплыми. Температура будет держаться в пределах минус 2–0 градусов.

"Утро": 1 градус мороза ожидается в столице 30 января

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