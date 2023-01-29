Синоптик пообещал москвичам метель и понижение давления 30 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 30 января, в Москве ожидается сильная метель и резкое снижение атмосферного давления, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

"Днем в понедельник давление резко понизится. Кроме того, будет усиление ветра до 17 метров в секунду, небольшой снег, кое-где умеренный, поэтому ожидаются метели. Видимость будет не очень хорошая", – сказал он.

По словам Вильфанда, такие погодные изменения обусловлены проходом циклона в центр Европейской части России.

"Облака будут низкими, мрачными. Характер погоды изменится", – пояснил синоптик.

Он уточнил, что атмосферное давление днем 30 января составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что с вечера понедельника в Москву придет сильная метель с серьезным ухудшением видимости. По его словам, снег будет идти в городе всю предстоящую неделю, однако в целом погода будет напоминать мартовскую.

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника.

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