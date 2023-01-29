Сильную метель пообещали москвичам в понедельник

Фото: Агентство "Москва"

Сильная метель с серьезным ухудшением видимости ожидается в Москве с вечера понедельника. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Вечером 30 января и в ночь на 31 января будет ветрено с метелью и кратковременным ухудшением видимости до нескольких километров", – сказал метеоролог.

По его словам, снег будет идти в городе всю предстоящую неделю, однако в целом погода будет напоминать мартовскую. Температура воздуха, стремящаяся к нулевой отметке, поспособствует образованию гололедицы.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы ранее продлили в Москве. Предупреждение будет действовать до 21:00 понедельника.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 31 января и 1 февраля, которые обычно являются наиболее холодными днями зимы, в этом году окажутся в Москве самыми теплыми.

По словам метеоролога, во вторник температура воздуха будет колебаться в районе 0–2 градусов мороза, а в первый день февраля и вовсе пересечет плюсовую отметку.



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