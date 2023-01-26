Названы регионы с аномальным превышением среднегодовой температуры в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России лидерами по величине превышения нормы среднегодовой температуры в 2022 году стали три региона. Это Арктическая зона РФ (кроме дальневосточной части), южная половина ДФО (Камчатка, Хабаровский край, Сахалин) и юг Европейской России. Такие данные представили Москве 24 в ФГБУ "Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля" Росгидромета.

В указанных трех регионах в прошлом году зафиксировали высокие среднегодовые температуры, которые бывают там раз в 20 лет или реже. В частности, в Арктической зоне РФ (кроме дальневосточной части) воздух прогрелся выше климатической нормы на 1,5–2,5 градуса. В южной половине ДФО и на юге Европейской России температура превысила норму на 1–1,5 градуса.

Самым теплым месяцем в Европейской России был август, когда температурные отклонения от нормы наблюдались в регионе повсеместно, рассказал Москве 24 заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата ФГБУ "Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля", кандидат физико-математических наук Михаил Бардин.





Михаил Бардин заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата ФГБУ "Институт глобального климата и экологии имени академика Ю. А. Израэля", кандидат физико-математических наук Среднегодовая температура в период современного потепления с середины 1970-х годов растет на всей территории РФ. Средняя скорость роста в целом по России за период с 1976 года составляет практически половину градуса за 10 лет, что почти на 70% выше скорости роста глобальной средней температуры.

Наибольшая скорость роста среднегодовой температуры с 1976 года также отмечается в Арктической зоне России. В среднем по региону это около 0,7 градуса за 10 лет. При этом на некоторых станциях побережья Северного Ледовитого океана температура превышает градус за десятилетие. Летом скорость роста температуры выше 0,7 градуса за 10 лет отмечена в Южном федеральном округе, рассказал эксперт.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок предположил, что через 10 лет среднегодовая температура воздуха в Москве увеличится на один градус. В связи с этим зимы станут немного теплее, а летом чаще начнут устанавливаться периоды жары, прогнозирует эксперт.



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