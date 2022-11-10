Ученые оценили угрозу "климатического ада" для России

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Замдиректора Института физики атмосферы, академик РАН Владимир Семенов оценил, насколько в России вероятна угроза затопления из-за "климатического ада". Об этом сообщает РБК.

"Есть опасность для побережья Балтийского моря, где у нас Калининградская область. В ближайшее десятилетие уровень воды может подняться на десятки сантиметров", – заявил эксперт.

При этом на черноморском побережье разница будет заметна меньше из-за его пологого характера. Семенов добавил, что на таких пляжах России береговая линия может сместиться на сотни метров. Кроме того, существует риск повышения волн.

Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Олег Анисимов заявил, что процесс подъема воды происходит медленно. При мягких сценариях к концу века он может составить 30–50 сантиметров, что стало бы ощутимо для прибрежных городов и поселков.

Анисимов считает, что подъем уровня моря теоретически может затронуть такие города, как Мурманск, Архангельск и Санкт-Петербург. Причем в последнем случае на территорию оказывает влияние растаявший более 10 тысяч лет назад Скандинавский ледник. Восточное побережье Ботнического залива вследствие этого поднимается со скоростью 5–9 миллиметров в год. Это почти вдвое превышает современный рост уровня моря.

По мнению представителя межправительственной комиссии, климатические риски в России изучены плохо. Специалист посоветовал властям ориентироваться на выгодные для страны и научно обоснованные предельные уровни изменения климата.

На минувшей неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по изменению климата COP-27 заявил, что в современных условиях уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Такую тенденцию он объяснил таянием ледников из-за глобального потепления.

Гутерриш подчеркнул, что сложившаяся ситуация ведет мир к "климатическому аду". Он также отметил, что среднемировая температура воздуха по итогам 2022 года будет на 1,15 градуса выше, чем в доиндустриальный период.

Ранее сообщалось, что к 2100 году температура на Земле может вырасти на 2,5 градуса по причине выброса парниковых газов. Такой прогноз приводится в докладе Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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