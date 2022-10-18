Сенатор США заявил, что Арктика может стать центром конфликта с РФ

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Глобальное потепление превращает Арктику в потенциальный центр конфликта, в том числе с РФ, заявил в интервью CNN американский сенатор Ангус Кинг.

По его словам, изменение климата привело к ажиотажу вокруг Арктики из-за интереса мировых держав к неразведанным запасам энергоносителей и минералов, а также морским транспортным путям.

При этом он отметил, что России принадлежит более половины арктического побережья.

Ранее глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил об ускоренных темпах потепления климата на территории России относительно средних планетарных значений. По словам Шумакова, наибольшее потепление фиксируется в северной полярной области России. Кроме того, происходит процесс деградации многолетней мерзлоты и сокращения площади морского льда в Арктике.

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Владимир Катцов отметил, что обозначенные условия вызваны тем, что значительная часть России находится в высоких широтах. Кроме того, суша теплеет быстрее, чем океан.

До этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП) и Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выпустили совместное заявление о рисках усиления волн аномальной жары из-за дальнейшего изменения климата.

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