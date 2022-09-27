Синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Предстоящей зимой температура воздуха в России ожидается на уровне средних значений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции.
"Нынешняя зима прогнозируется около нормы средних многолетних значений. Это значит, что она будет примерно соответствовать своему климату с вероятностью 65–67%", – приводит его слова ТАСС.
По словам синоптика, зимы в России последние два года из-за глобального потепления были значительно мягче, также отмечались аномально теплые периоды. В связи с этим Вильфанд допустил, что жители страны воспримут нормальную погоду как прохладную.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице до конца сентября будет холодно и дождливо, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов.
По словам синоптика, во второй половине недели осадков станет меньше, они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью. В четверг, 29 сентября, ожидается 9–14 градусов, в пятницу, 30 сентября, будет уже 11–16 градусов, а в выходные воздух прогреется до 13–18 градусов.
Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в городе выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно 20% от месячной нормы.
"Атмосфера": москвичам рассказали, какая погода ожидается 28 сентября
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