Синоптик заявил, что 2022 год в России может войти в десятку самых теплых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что 2022 год в России может войти в десятку самых теплых за всю историю наблюдений.

"Базируясь на истекших восьми месяцах и завершающемся девятом, подсчитана вероятность места, которое займет этот год в ранге самых теплых лет. С вероятностью в 99% можно утверждать, что нынешний год войдет в десятку самых теплых", – передает Агентство "Москва" его слова.

Вильфанд также добавил, что есть и вероятность того, что этот год войдет в пятерку самых теплых, она составляет 10%.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в столице до конца сентября будет холодно и дождливо, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов.

По словам синоптика, во второй половине недели осадков станет меньше и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью. В четверг днем ожидается 9–14 градусов, в пятницу будет уже 11–16 градусов, а в выходные воздух прогреется до 13–18 градусов.

Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в городе выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно 20% от месячной нормы.



Облачная погода сохранится в столице до конца недели

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