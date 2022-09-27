В Гидрометцентре объяснили причину тумана в Подмосковье

Фото: Москва 24
Из-за резких перепадов температур Московскую область в понедельник, 27 сентября, накрыл густой туман, заявил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни густой дымки можно не ожидать.
"Связано это было с тем, что в Москве длительное время была облачная погода, поэтому ночные температуры были достаточно высокие", – пояснил Вильфанд в разговоре с телеканалом "360".
Он отметил, что прошедшая ночь стала самой холодной за неделю. В некоторых местах были зафиксированы отрицательные значения. Например, в ТиНАО температура опустилась до минус 1 градуса.
"Определенное количество водяного пара содержится в теплом воздухе, а при понижении температуры происходит его конденсация. Именно это и произошло сегодня утром", – объяснил законы физики Вильфанд.
Специалисты считают, что такое явление представляет собой классический тип тумана. Дымка исчезла после того, как солнце прогрело землю.
Уточняется, что к концу недели жители могут ждать потепления. Синоптики считают, что дневная температура воздуха составит 15 градусов тепла.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что утром в большинстве районов Московской области, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах наблюдались очаги туманов.
Кроме того, более 20 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах утром 27 сентября. Во Внуково были задержаны 12 рейсов. Еще два вылета отменили. В Шереметьево оказалось меньше задержанных рейсов – пять. При этом отменены сразу шесть перелетов.
В связи со сложными погодными условиями шесть самолетов во Внуково были переведены на запасной аэродром.
Свыше 30 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах из-за тумана 27 сентября
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