МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде до утра 28 сентября

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В Московской области в ближайшие часы и до утра среды, 28 сентября, ожидается сильный дождь с ветром, сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

"В период с 18:00 27 сентября до 10:00 28 сентября местами по Московской области ожидается сильный дождь, усиление восточного, северо-восточного ветра порывами до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителей региона призвали оставаться дома или в укрытии, пользоваться зонтом, носить плащ и резиновые сапоги. Кроме того, следует быть внимательными на дорогах, во время ливня припарковать автомобиль около обочины и переждать непогоду.

Также необходимо избегать нахождения вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в столице в среду, 28 сентября, ожидается сильный дождь.

По его словам, сильный дождь принесет с собой новый циклон.

