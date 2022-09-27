Москвичей предупредили о сильном дожде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в среду, 28 сентября, ожидается сильный дождь, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Ожидается, что сильный дождь принесет с собой новый циклон, отметил метеоролог.

"Ему будет предшествовать сильный дождь, который связан с юго-западным циклоном из Венгрии. Он придет в среду и принесет с собой большое количество осадков. Воздух прогреется до 13–14 градусов", – рассказал Шувалов.

Во вторник, 27 сентября, в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой дождь. По данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха в столице составит 11–13 градусов тепла, в Подмосковье – 9–14 градусов.

Ветер будет юго-восточного направления с порывами до 10 метров в секунду.

28 сентября в столичном регионе прогнозируется 12–14 градусов тепла, в пятницу – 12–17 градусов, в субботу – 14–19 градусов, в воскресенье – 16–21 градус.