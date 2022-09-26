Москвичам пообещали до 17 градусов тепла в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Суббота, 1 октября, и воскресенье, 2 октября, станут самыми теплыми днями в столице на этой неделе. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, практически всю последнюю неделю сентября температура в городе будет превышать климатическую норму.
Во вторник воздух прогреется до 12...14 градусов. Прогнозируются небольшие дожди – это остаточное влияние циклона, который принес в столицу осадки в конце прошлой недели, уточнила Позднякова.
"В среду погоду уже будет определять следующий атлантический циклон, который принесет нам следующую порцию дождя. Дождь от небольшого до умеренного ожидается днем в среду и в ночь на четверг. Дневные температуры составят 12...14 градусов", – говорит специалист.
К концу рабочей недели атмосферное давление станет расти. Погода будет облачная с прояснениями, не исключен небольшой дождь. Столбики термометров покажут около 15 градусов, отмечает метеоролог.
Ранее жителям юга РФ пообещали в ближайшие дни июльскую погоду. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, столбики термометров могут подняться до 25...30 градусов. Он уточнил, что с 26 сентября температура станет подниматься на 1 градус ежедневно.
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