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Москвичам пообещали до 17 градусов тепла в выходные

Следующая порция дождя? Москвичам рассказали о погоде в начале октября
обществопогодаэксклюзив

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суббота, 1 октября, и воскресенье, 2 октября, станут самыми теплыми днями в столице на этой неделе. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, практически всю последнюю неделю сентября температура в городе будет превышать климатическую норму.

Во вторник воздух прогреется до 12...14 градусов. Прогнозируются небольшие дожди – это остаточное влияние циклона, который принес в столицу осадки в конце прошлой недели, уточнила Позднякова.

"В среду погоду уже будет определять следующий атлантический циклон, который принесет нам следующую порцию дождя. Дождь от небольшого до умеренного ожидается днем в среду и в ночь на четверг. Дневные температуры составят 12...14 градусов", – говорит специалист.

К концу рабочей недели атмосферное давление станет расти. Погода будет облачная с прояснениями, не исключен небольшой дождь. Столбики термометров покажут около 15 градусов, отмечает метеоролог.

В выходные дневная температура будет еще повыше, градусов 15...16, местами даже до 17 градусов.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее жителям юга РФ пообещали в ближайшие дни июльскую погоду. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, столбики термометров могут подняться до 25...30 градусов. Он уточнил, что с 26 сентября температура станет подниматься на 1 градус ежедневно.

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