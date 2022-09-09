Врач рассказала, что может провоцировать аллергию осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сложноцветные травы, перегнивающая листва и начало отопительного сезона могут спровоцировать сильную аллергию в осенний сезон. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

По ее словам, то, какой из аллергенов проявит себя, во многом зависит от погодных условий. "Если это жаркая и сухая осень, то еще долго могут продолжать цвести сложноцветные травы. Например, полынь. Это было ярко видно в прошлом году, когда была стойкая, теплая, сухая осень", – отметила врач.

При обильных дождях, из-за которых повышается влажность, начинает проявлять себя грибковая аллергия. "Некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях. Условно, человек гуляет по парку, а в воздухе летают грибковые споры и провоцируют аллергию", – предупредила Ярцева.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Также из-за холодной погоды люди больше начинают проводить времени дома. Как только включат отопление, воздух станет более сухим, будет ярче выражена круглогодичная аллергия на домашнюю пыль.

Врач добавила, что многие путают это состояние с ОРВИ, так как проявиться оно может чиханием, зудом, заложенностью носа. При этом развитие отека Квинке в этой ситуации крайне маловероятно, успокоила Ярцева.

"В целом аллергены нужно максимально минимизировать. К примеру, нельзя жить на первых этажах, где может быть большая влажность и плесень. Это все обязательно засушивается, обрабатывается, зачищается. Более детальные рекомендации может дать только врач", – заключила специалист.

Ранее энтомолог Светлана Заречная предупредила, что в мешках для пылесосов могут находиться домашние клещи. Они в свою очередь способны вызвать у человека аллергию. Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовала использовать бумажные мешки для пылесосов, которые нужно регулярно обновлять.



