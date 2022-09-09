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Москва 24

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Врач рассказала, что может провоцировать аллергию осенью

Зависит от погоды: какие опасности поджидают аллергиков осенью
обществоэксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сложноцветные травы, перегнивающая листва и начало отопительного сезона могут спровоцировать сильную аллергию в осенний сезон. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева.

По ее словам, то, какой из аллергенов проявит себя, во многом зависит от погодных условий. "Если это жаркая и сухая осень, то еще долго могут продолжать цвести сложноцветные травы. Например, полынь. Это было ярко видно в прошлом году, когда была стойкая, теплая, сухая осень", – отметила врач.

При обильных дождях, из-за которых повышается влажность, начинает проявлять себя грибковая аллергия. "Некоторые виды грибков находятся в сырой земле и перегнивающих листьях. Условно, человек гуляет по парку, а в воздухе летают грибковые споры и провоцируют аллергию", – предупредила Ярцева.

Также из-за холодной погоды люди больше начинают проводить времени дома. Как только включат отопление, воздух станет более сухим, будет ярче выражена круглогодичная аллергия на домашнюю пыль.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог, аллерголог

Врач добавила, что многие путают это состояние с ОРВИ, так как проявиться оно может чиханием, зудом, заложенностью носа. При этом развитие отека Квинке в этой ситуации крайне маловероятно, успокоила Ярцева.

"В целом аллергены нужно максимально минимизировать. К примеру, нельзя жить на первых этажах, где может быть большая влажность и плесень. Это все обязательно засушивается, обрабатывается, зачищается. Более детальные рекомендации может дать только врач", – заключила специалист.

Ранее энтомолог Светлана Заречная предупредила, что в мешках для пылесосов могут находиться домашние клещи. Они в свою очередь способны вызвать у человека аллергию. Чтобы обезопасить себя, эксперт посоветовала использовать бумажные мешки для пылесосов, которые нужно регулярно обновлять.

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