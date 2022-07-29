Психотерапевт перечислил болезни, о которых сигнализирует нежелание делать уборку

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Отсутствие желания делать уборку в квартире может сигнализировать о наличии некоторых заболеваний, как и навязчивое стремление к поддержанию чистоты, заявил врач-психотерапевт Алексей Вилков. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Когда человек в депрессии или апатии, то из-за отсутствия мотивации может перестать убираться в квартире. Человек в тревоге, неврозе или с навязчивыми действиями, наоборот, часто склонен поддерживать сверхчистоту в силу повышенной тревожности", – сказал он.
Вилков пояснил, что в таком состоянии человек может постоянно думать о чистоте, стремясь сдуть буквально каждую замеченную пылинку. Однако, отметил специалист, не стоит считать, что подобное поведение всегда является проявлением какого-либо заболевания, поскольку иногда страсть к уборке продиктована характером человека.
По словам Вилкова, обладатели эпилептоидного и педантичного характера часто имеют зацикленность на том, чтобы вещи находились на тех местах, куда они их положили.
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