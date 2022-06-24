Врач заявила, что уборка может обезопасить от аллергии

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Аллерголог Ирина Ярцева заявила, что самым действенным способом обезопасить себя от аллергии является своевременная уборка, сообщает News.ru.

Эксперт объяснила, что микроорганизмы, которые есть в воздухе – это часть нашей биологической среды.

"Во-первых, нужно делать уборку регулярно. Есть гипоаллергенные подушки, которые не притягивают всяких микробов. Самый действенный способ – это делать уборку и стирать одежду", – отметила она.

Ранее доцент кафедры иммунологии медико-биологического медуниверситета имени Пирогова Ольга Пащенко заявила, что обострение аллергии в период цветения тополей вызывает не сам тополиный пух, а пыльца, которую он переносит.

По ее словам, заложенность носа, чихание, кожный зуд и другие симптомы аллергии провоцируют частицы пыли, прилипающие к пуху. Пащенко напомнила, что период цветения тополей совпадает с периодом цветения многих цветов и трав.